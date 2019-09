Oksbøl: En kvinde anmeldte søndag klokken klokken 23.37, at hun var urolig ved en mand, som gik rundt i området. Kvinden bor i Østergade nær stationen i Oksbøl.

Manden var iført militærtøj, og en politipatrulje begav sig til Oksbøl for at tale med ham. Der var en god grund til, at han gik rundt i området. Han var nemlig kommet for sent til det sidste tog, og nu var han tvunget til tage ophold i Oksbøl natten over, forklarede han til politipatruljen.

Manden er naturligvis ikke sigtet for noget som helst.