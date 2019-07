Bolighuset på Ribevej skifter navn fra IDEmøbler til Ilva

Varde: "Både logo og indretning er blevet opdateret, og sortimentet af møbler og boligtilbehør er blevet både større og bedre" lover den nye Ilva-butik på Ribevej, der indtil for nylig var kendt som IDEmøbler.

- Vi glæder os til at vise vores nye bolighus frem. Jeg står klar sammen med butikkens velkendte personale og byder velkommen til både nye og gamle kunder, som selvfølgelig kan forvente den samme gode service som altid - nu i Ilva, siger butikschef i Ilva Varde, Per Andersen i en pressemeddelelse.

For at fejre, at Ilva og IDEmøbler nu er flyttet sammen i en nyindrettet Ilva i Varde, inviteres der til fest med ti procent ekstra rabat på alle varer i butikken - selv varer der i forvejen er nedsat. Det særlige tilbud gælder fredag, lørdag og søndag den 2.-4. august.

IDEmøbler og Ilva har begge været ejet af Lars Larsen, manden bag Jysk, de seneste seks år./exp