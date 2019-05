Varde: Bolighandler i Varde kommune (kilde: Boliga):

Villa på Krogen 1, Oksbøl, solgt for 1.500.000 kr. 31. marts. Villa på Vestparken 63, Oksbøl, solgt for 1.500.000 kr. 28. marts. Villa på Engvej 19, Oksbøl, solgt for 1.375.000 kr. 12. februar. Fritidshus på Hans Hansensvej 116, Nørre Nebel, solgt for 860.000 kr. 1. april. Fritidshus på Guldvangen 70, Nørre Nebel, solgt for 1.550.000 kr. 1. april. Villa på Vestparken 73, Oksbøl, solgt for 875.000 kr. 15. februar. Villa på Skråvejen 1, Janderup Vestj, solgt for 820.000 kr. 10. april. Fritidshus på Nordkrogen 23C, Blåvand, solgt for 3.265.000 kr. 3. april. Fritidshus på Gl Mælkevej 13, Blåvand, solgt for 1.580.000 kr. 9. april. Fritidshus på Vesterballevej 52, Blåvand, solgt for 1.990.000 kr. 27. marts. Fritidshus på Skippervej 14, Blåvand, solgt for 2.550.000 kr. 28. marts.

Villa på Egedalen 15, Ansager, solgt for 1.680.000 kr. 5. april. Villa på Adelvej 1, Ansager, solgt for 520.000 kr. 28. marts.

Villa på Hybenvej 13, Agerbæk, solgt for 975.000 kr. 28. december 2018. Fritidshus på Fyrrevænget 39, Blåvand, solgt for 1.260.000 kr. 19. april. Fritidshus på Søren Lassens Vænge 49, Blåvand, solgt for 2.050.000 kr. 8. april. Villa på Agersnapvej 32, Ølgod, solgt for 600.000 kr. 17. april. Fritidshus på Nordvej 116 D, Vejers Strand, solgt for 4.200.000 kr. 1. marts.

Fritidshus på Nordvej 74, Vejers Strand, solgt for 2.375.000 kr. 10. april.

Villa på Billumgårdevej 7, Billum, solgt for 580.000 kr. 11. februar.

Villa på Bredgade 19, Varde, solgt for 1.560.960 kr. 16. april.

Ukendt på Hjelmevej 15, st. 11, Henne, solgt for 900.000 kr. 9. april.

Villa på Strandvejen 54, Henne, solgt for 575.000 kr. 30. april.

Fritidshus på Klitvej 2, 1. 202, Henne, solgt for 1.100.000 kr. 22. februar. Villa på Søndermøllen 7, Varde, solgt for 1.225.000 kr. 31. januar. Villa på Hjertingvej 62, Varde, solgt for 2.175.000 kr. 10. januar. Fritidshus på Porsevej 38, Henne, solgt for 2.575.000 kr. 5. april. Landejendom på Gl Landevej 114, Varde, solgt for 1.392.870 kr. 4. februar. Villa på Langgade 25, Varde, solgt for 745.000 kr. 11. februar.

Villa på Dybdalsvej 11, Varde, solgt for 2.375.000 kr. 8. februar. Villa på Brendstrupsvej 28E, Varde, solgt for 2.475.000 kr. 4. april. Villa på Gunderupvej 5, Varde, solgt for 200.000 kr. 7. marts. Villa på Sønderskovvej 26, Varde, solgt for 1.475.000 kr. 27. februar.

Fritidshus på Kærvej 11, Henne, solgt for 1.050.000 kr. 8. april.

Fritidshus på Mågevej 17, Henne, solgt for 1.810.000 kr. 23. marts.

Villa på Grønnegade 7, Varde, solgt for 1.700.000 kr. 16. oktober 2018.