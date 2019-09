Boligforeninger kæmper for at få lov til at bygge i Varde og omegn

Blandt forslagene er der tre projekter i Varde by, mens resten ligger udenfor. Det er Erik Buhl også glad for. Cirka 150 lejligheder er snart færdigbyggede, og politikerne vil gerne se, om det ikke vil mætte markedet, før de har lyst til at tillade flere almene boliger i Varde.

Varde Kommune: Der er lagt op til, at politikerne vil finde flere penge til alment boligbyggeri, men alligevel tyder alt på, at adskillige projekter bliver afvist eller først kan bygges om tidligst fem år. Der er nemlig rift om at få lov til at bygge.

Det nødvendige lån

På det seneste økonomiudvalgsmøde var der lagt op til, at politikerne kunne pege på tre projekter, der kunne få et grundkapitallån i perioden 2021-2023.

Et grundkapitallån er et lån, som kommunen giver på så fordelagtige vilkår, at der nærmest er tale om et tilskud. Derudover tæller lånet som en slags godkendelse, for de almene boligselskaber må kun bygge, hvis de får et grundkapitallån.

Forvaltningen foreslog, at politikerne gav tilsagn til et projekt i Alslev og et projekt i Nørre Nebel. Derudover er flere selskaber interesseret i at bygge i Oksbøl, men forvaltningen foreslog, at byrådet skulle komme med et oplæg om, hvilke boliger de ønsker i Oksbøl og sende det i udbud, så selskaberne altså skal kæmpe om at få lov til at bygge i kommunens tredjestørste by.

Men indtil videre aner vi ikke, om politikerne vil lytte til forvaltningens råd.