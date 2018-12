Outrup: Børnene i Outrup Børnehave tog onsdag afsked med deres kære blå bus.

I 30 år har den blå bus hos Outrup Børnehave fragtet børnene rundt på utallige udflugter. Onsdag tog alle børnehavens børn afsked med deres blå bus med sang, klapsalver og et fælles kram. Outrup Børnehave skal i fremtiden indgå i en deleordning, hvor i alt seks børnehaver i henholdsvis Outrup, Nørre Nebel, Oksbøl, Lunde og Janderup skal deles om en ny bus. Det er planen, at den nye bus skal have plads til flere end de 12, der var plads til i den "gamle" blå bus.