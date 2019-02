Børneinstitution fik ny ladcykel og klovnebesøg

Oksbøl: Det var en stor dag for institutionen Skovmusen i Oksbøl, da Støtteforeningen Skovmusens Venner sammen med børn og personale kunne indvie en flot ladcykel fra Oksbøl Cykler, som Aalfonden har givet midler til.

Henrik fra Oksbøl Cykler ankom med cyklen klædt ud som klovn, hvilket var et kæmpe hit blandt børnene. Også en repræsentant for Aalfonden var med til at fejre den store dag.

Alle børnene stod i kø for at prøve at sidde i cyklen og båtte med hornet. Sikkerheden er i højsædet både i cyklens design og de fire børnecykelhjelme.

Cyklen er valgt for at komfort for både børn og pædagoger er i top. Med plads til fire børn, der alle kan se fremad, bidrager ladcyklen til, at vuggestuebørnenes muligheder for at komme ud på tur i lokalsamfundet, er øget betydeligt.

Dermed kommer børnene både mere ud i den friske luft, men får også tættere bånd til byen.

Skovmusens Venner er drevet af frivillige.