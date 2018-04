Børnehaver foreslår at nedlægge Søndermarkens bus: Men Columbus ruller videre

Det er her i Søndermarken, at de forskellige stuer på skift er ude at køre i Columbus. Sådan bliver det ved med at være. Foto: Karina Øhlenschlæger

Der er plads nok i Vardes andre børnehaver, og derfor er der ingen grund til, at Søndermarken har en bus. Sådan skriver nogle af Vardes andre børnehaver i høringssvar om ny tildelingsmodel.

Varde: Søndermarken er den eneste børnehave med en bus, som ingen politikere hidtil har talt for at nedlægge. Men det burde de, mener forældre, ledere og medarbejdere fra Børneuniverset. "Vi undrer os over, at bussen i Søndermarken skal fungere som grupperum for 20 børn, når der er ledige børnehavepladser og kvadratmeter i de kommunale dagtilbud," skriver Børneuniversets bestyrelse i et høringssvar i forbindelse med en ny tildelingsmodel for kommunens dagtilbud. Børneuniverset består af to børnehaver i Varde samt Hedevang i Alslev.

Busordninger Der er tre busordninger for børnehaver i Varde Kommune:De blå busser er en bus til hver børnehave i Blaabjergområdet. Det er besluttet at nedlægge disse busser fra 1. januar 2019, men det skal dog genforhandles i år.



Skovmusen i Oksbøl har også en bus, der efter den nuværende plan skal nedlægges. Skovmusen beholder dog sin bus, indtil Skovmusen er blevet udvidet, så der er plads til børnene fra Oksbøl Børnehave også. Dermed kan børnene komme på ture i perioder, hvor byggeriet er i gang.



Søndermarkens bus har ikke været i spil, fordi bussen tæller med i børnehavens normering.

Med i normering Bussen i Søndermarken - også kaldet Columbus - har ikke været i spil, da et flertal besluttede at lukke for kommunens andre busordninger i børnehaver. Årsagen er, at Columbus tæller med i normeringen. - Det er jo ikke en ekstrabus. Det er ikke sådan en turbus som sådan. Det er en bus, der er indrettet som en børnehave for 20 børn, forklarer Henriette Nielsen, der er afdelingsleder i Søndermarken. Børneuniverset mener, at det ikke er et tilstrækkeligt argument for at give Søndermarken over 300.000 kroner til drift af bussen, fordi børnene i stedet kunne gå i andre af børnehaverne i Varde by. Dermed ville de andre børnehaver også få del i de penge, der bliver brugt på Columbus.