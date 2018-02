Børnehaver får flere penge

Varde Kommune: Med den nye struktur for børnehaver og skoler er der fra 1. august 2018 fundet besparelser på knap 1,7 millioner kroner om året. Alle disse midler bliver givet til børnehaver og vuggestuer. Skolerne derimod får samlet set den samme økonomi.

I den nye struktur blev der fundet besparelser for 15 millioner kroner, når hele strukturen er fuldt indfaset. Forligspartierne har fra præsentationen af forliget fortalt, at de ville trække 10 millioner kroner ud af skolebudgettet for at finansiere skolebyggeri. De resterende fem millioner kroner skal tilbage til skoler og børnehaver.

Det er dog først i 2021, at den fulde besparelse er indfriet. Det er derfor, at der i de første tre år kun er 1,7 millioner kroner at dele ud af, forklarer udvalgsformand Peder Foldager.

- Det er en start, for det store rationale kommer først i 2021, siger han.

Det er ikke besluttet, om det er skolerne, dagtilbuddene eller begge, der får glæde af de sidste penge, når de skal uddeles.