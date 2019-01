Børnehaver får busser i april

Varde Kommuner: Lige nu ser det ud til, at det bliver i april, at Varde Kommune får tre busser, som børnehaverne skal deles om. Det fortæller Peder Foldager (V), formand for børn og læring.

Én bus skal børnehaverne i Varde og Alslev deles om, mens der også er en bus til den vestlige del af kommunen og én til den østlige. De erstatter de busser, som børnehaverne i Blaabjerg og Oksbøl havde. Ideen er, at alle børn fremover har samme mulighed for at komme på busture.

Søndermarken har dog stadig egen bus, da det ellers ville mangle plads til alle børnene i bygningerne.