Børnehaven skal flyttes op på skolen i Lunde - til gengæld flytter juniorklubben ud

Politikerne har sagt ok til, at Lundes børnehave kan rykke op på skolen. De første byggemøder er holdt, men der er endnu ingen tidsplan for ombygningen.

Lunde: Børnehaven i Lunde er lille. Per 1. september er der 28 børn. Og i den nye skolestruktur er der ingen minimumstildeling, så børnehaven får ikke penge til 35 børn som tidligere. Derfor skal børnehaven rykke op på skolen, så der er bedre samdrift med skolefritidsordningen. Til gengæld flytter juniorklubben ud af skolen. - Det er blevet godkendt, og vi har fået et beløb til det, og her før sommerferien havde vi det første byggemøde, siger Pernille Falther Lund, der her fra august er blevet leder for både børnehave, skolefritidsordning og juniorklub i Blåbjerg Børneunivers, som er det nye navn for skole og børnehave i Lunde.

Ny skolestruktur Før sommerferien var skolen i Lunde en afdeling af Blåbjergskolen, og børnehaven var en del af Blåbjergegnens Dagtilbud.Med den nye skolestruktur er børnehave og skole slået sammen til Blåbjerg Børneunivers. Indtil videre har de to enheder hver sin adresse, men det ændrer sig, når børnehaven kan flytte ind på skolen.



Blåbjerg Børneunivers er en afdeling under blåbjergskolen. Den øverste ledelse sidder på skolen i Nørre Nebel.



Børnehaven i Lunde har faktisk et stort distrikt, men nogle af børnene i distriktet går i den private børnehave i Kvong.

Kræver ombygning Der er endnu ingen tidsplan for ombygningen i Lunde, men Pernille Falther Lund har bedt om, det bliver så hurtigt som muligt, når nu beslutningen er taget. Det bliver det nuværende børnehaveklasseværelse, der skal ombygges til at huse børnehaven. Der kræver en renovering af toiletterne, så de passer til mindre børn, ligesom der skal laves en tilbygning med puslepladser for de helt små. Udenfor skal børnehaven også have egen legeplads. Nogle af legeredskaberne bliver flyttet med fra Lundparken, der er navnet på Lundes nuværende børnehave. 0. klasse og skolefritidsordning får også nye rum, og for skolefritidsordningen sker det fremskridt, at de nu kan gøre brug af faciliteter på hele skolen. Det har de ikke kunnet tidligere, fordi juniorklubben også har været på skolen. Allerede inden skolefritidsordning og børnehave kommer under samme tag, bliver der sat gang i at udnytte personalet bedre. Derfor skal sfo-børn møde ind i børnehaven om morgenen, hvorfra de bliver transporteret op på skolen.