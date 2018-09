Børnebyer kan oprette midlertidige småbørnspladser

Horne/Lunde/Starup-Tofterup: Små børnehaver passer også børn under børnehavealderen for at gøre dem mere økonomisk rentable. Der er fire pladser i børnehaverne, og tidligere har politikerne sagt nej til at oprette flere i Regnbuen, der er Hornes børnehave.

Nu er det dog besluttet, at der kan indskrives op til fire børn mere midlertidigt, hvis der er kortere perioder, hvor der ikke er dagplejere nok i området. Selvom beslutningen er ny, har det faktisk været sådan i praksis hele tiden, men udvalgsformand Peder Foldager (V) fortæller, at forældre i Horne er blevet i tvivl om, hvorvidt deres børn kan blive passet i Horne efter beslutningen om ikke at oprette flere permanente småbørnspladser i Regnbuen. Den nye beslutning har til formål at udrydde den tvivl.

- Vi har sat en begrænsning på otte børn, for hvis der er fire, der bruger ekstraordinære pladser, så burde der i virkeligheden være basis for en dagplejemor mere, siger Peder Foldager.