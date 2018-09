Børnebazar i Ølgod

Jane Akselsen, tv., og Lea Bargisen, begge 7.b i Ølgod Skole, havde et trægt salg. Jane sneg sig over 300 kroner, fordi hun fik solgt en jakke til 250 kroner, mens Lea kun havde solgt for 65 kroner. Pigerne havde forberedt sig og prismærket alle varer, så de var ikke overbeviste om, at de ville stille op, hvis der kommer bazar igen. Foto: Yvonn Tittel