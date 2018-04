Børn i Thorstrup skal vurdere unge dirigenter i verdensklassen

4. og 5. klasse på Thorstrup Skole er blevet en del af børnejuryen i en international dirigentkonkurrence. Men først skal de ind i en musikstil, der er fremmed for mange børn.

Sig: På skærmen bliver der spillet to videoer. Det er fra begyndelsen og slutningen af en koncert. I begyndelsen er dirigenten cool og sætter gang i Ravels Bolero med meget forsigtige bevægelser. Lyden er helt stille. I slutningen af koncerten pibler sveden fra panden, mens han med kraftige bevægelser dirigerer et orkester, der spiller højt og kraftigt. - Han dirigerer helt vildt, siger en af børnene her i musiklokalet på Thorstrup Skole. Det er dagens oplægsholder, Karen Skriver Zarganis, producent for DR SymfoniOrkestret, enig i. Men hvorfor? - Han synes, det skal være rigtig højt, svarer en af de andre børn. 4. og 5. klasse på Thorstrup Skole er ved at finde ud af, hvad en god dirigent gør, så den klassiske musik bliver spillet bedst muligt. Den viden får de brug for. Sammen med børn fra 46 andre skoler i Danmark er de nemlig børnejury for Den Internationale Malkokonkurrence, hvor nogle af verdens bedste, unge dirigenter dyster mod hinanden.

Malkokonkurrencen DR har afholdt Malkokonkurrencen hvert tredje år siden 1965. Konkurrencen er opkaldt efter Nicolai Malko, en tidligere dirigent for DR SymfoniOrkestret.For tre år siden var en enkelt klasse børnejury. I år er det elever fra 4.-5. klasse på 47 skoler, der sammen er jury.



23. april til 25. april er konkurrencen i gang. Hver dag skal børnene sidst på eftermiddagen eller om aftenen bruge cirka 30 minutter på at lytte til dirigenterne i konkurrencen. Derefter skal de stemme på den, de synes, der er bedst.



Den dirigent, der har fået flest stemmer 25. april efter semifinalen, får børnejuryens pris.

Musiklærere tilmeldte børn På Thorstrup Skole er Helle Munksgaard Petersen og Mads Jørgensen musiklærere. Begge arbejder også for Musik & Billedskolen Varde Kommune. Det er de to lærere, der har tilmeldt 4. og 5. klasse til børnejuryen. Men det er ikke en rolle, børn uden videre kan springe ind i. - For mange børn er det med klassisk musik meget fremmed, siger Mads Jørgensen. Derfor er Karen Skriver Zarganis her i dag for at fortælle, hvordan et symfoniorkester fungerer.