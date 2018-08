Bøje efterlyser hjælp til Kapellanhaven

- Vi har været i dialog med kommunen, og der er ikke kommet en løsning endnu. Jeg så dog gerne, at vi måske kunne få stablet et havelaug på benene i Ølgod, ligesom vi har et pudselaug, der går og pudser alle vores skulpturer, siger Bøje Meiner.

Ølgod: Kapellanhaven på Vestergade er ved at gro til i ukrudt efter en lang sommer med masser af tørke. Derfor efterlyser tidligere byrådsmedlem Bøje Meiner (V) nu hjælp til at holde haven.

Kapellanhaven ligger, hvor der omkring 1901 blev opført en bolig til kirkens tilkaldskapellan og var bolig for denne frem til 1954, hvorefter huset kom til at være hjemsted for Ølgod Museum.En kapellan er et navn for en hjælpepræst. Det er ikke et udtryk, der bliver brugt længere. I 2012 solgte Varde Museum boligen, og den blev siden købt af Varde Kommune, som herefter valgte at rive boligen ned og overdrage grunden til Ølgod Fonden. Ølgod Fonden betalte herefter for at få anlagt en have på pladsen, hvor der blandt andet i dag er skulpturer.

Bøje Meiner fortæller samtidig, at det sidst på foråret så hæderligt ud i haven, og at der ikke var meget ukrudt at spore.

Hjælp fra kommunen

Den tidligere viceborgmester fortæller, at man før har fået hjælp fra Varde Kommune til at fjerne ukrudt.

- Kommunen gjorde hovedrent her i slutningen af foråret, og på gruset havde han en gasbrænder med, som var rigtig effektiv, og det blev meget pænt, siger Bøje Meiner.

Han er samtidig formand for Ølgod Fonden, som har investeret en del penge i anlægget, og han håber på, at man snart kan finde en løsning.

- Vi er indstillet på i fonden at gøre en indsats for at holde haven ren, og det vil vi hellere end gerne. Der var et møde oppe i haven, hvor kommunen havde en meget fin plejeplan med, hvor det var lagt op til, at det var os, der skulle have hovedansvaret, og der står vi altså lidt af, siger Bøje Meiner.

- Jeg går og rykker ukrudt op i haven for tiden, og jeg kunne godt bruge lidt hjælp til det. Det kunne for eksempel være gennem et havelaug, hvor vi kunne hjælpe hinanden.