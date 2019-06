Bøje Meiner er årets borger i Ølgod

Ølgod: Bøje Meiner Jensen fra Solbærvej er årets Ølgod-Borger.

Bøje Meiner er den, som man henvender sig til, når man i en forening skal have noget regnet igennem eller det i øvrigt drejer sig om penge. Han er uddannet revisor og arbejdede i mange år i Landbrugscentret i Varde. Nu tager han sig af byens forskønnelse som formand for Ølgod-Fonden. Han var en drivende kraft i etableringen af Kapellanhaven med dens skulpturer. Der omkring har han også organiseret et pudselaug, som også ser til andre af byens skulpturer. I arbejdet med det nye kulturhus er han én af dem, som tager sig af kontakten til kommunen. Den kender han som mangeårigt medlem af byrådene først i Ølgod og siden i Varde.

Udpegningen af årets borger er foretaget af Danny Bruslund, Ugeavisen, Bjørn Rasmussen, formand for Ølgod Handel og Erhverv samt af formand for Borgerforeningen, Hans Vestager.