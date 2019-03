Bo vil så gerne forære sin strøm gratis væk - hvis han kan få lov

Når der er mest sol, så producerer Bo Pedersens anlæg op til 7,2 kW, men der er en elektronisk begrænsning, så kun 6 kW kommer ud af anlægget. Det er spild, mener Bo Pedersen. Nu skal minister forholde sig til sagen.

Ølgod: Bo Pedersen fra Ølgod vil gerne forære gratis strøm væk - hvis han kan få lov. Årsagen er, at hans solcelleanlæg er dimensioneret til 7,2 kW, men der er en elektronisk begrænsning i anlægget, der betyder, at der kun kommer 6 kW ud af anlægget. Det er lovgivningsbestemt, at der skal installeres en vekselretter eller en inverter, der er begrænset til en effektgrænse på maksimalt 6 kW. - Jeg synes, det er synd at have et produktionsanlæg stående, som til tider kun udnyttes 83 procent. Det koster ikke noget at udnytte de sidste 17 procent, anlægget slides ikke mere, men vi får mere grøn energi, siger Bo Pedersen. I september 2018 opgjorde han, at hans anlæg indtil da i 2018 havde kunnet producere mere end 6 kW i 125 timer. Han kan godt leve med, at han ikke får mere ud af anlægget selv, men han synes, det er spild, at strømmen simpelthen ikke bruges. Derfor tilbyder han altså at forære strømmen væk.

I de her tider, hvor vi jagter grøn energi og grøn strøm, har vi nogle anlæg, som producerer, men vi lukker det ud i den blå luft. Det, synes jeg, er dumt. Bo Pedersen, Ølgod

Foto: Chresten Bergh Sådan ser anlægget ud. I løbet af cirka ni måneder var der cirka 125 timer, hvor anlægget producerede strøm, der ikke blev brugt på grund af en lovgivningsbestemt effektgrænse. Foto: Chresten Bergh

Minister skal give et svar Folketingsmedlem Christian Rabjerg Madsen (S) har nu stillet et spørgsmål til ministeren for dels at høre, hvorfor reglerne er, som de er, og dels om det er muligt for Bo Pedersen at forære sin strøm væk. - Jeg undrer mig over, hvorfor vi lader grøn strøm gå til spilde. Det kan være, at der er en god forklaring, i så fald må ministeren komme med den. Hvis ikke der er en god forklaring, må vi kigge på at ændre reglerne, så vi producerer al den grønne strøm, vi kan. Også på de private anlæg som Bo Pedersens. Jeg ser frem til, at ministeren forholder sig til sagen fra Ølgod, fordi svaret selvfølgelig kan få konsekvenser for solcelleejere i hele landet og i sidste ende for den grønne omstilling, skriver Christian Rabjerg Madsen i en mail.

Foto: Chresten Bergh Bo Pedersen kan godt leve med ikke at få penge for det sidste strøm, han producerer. Han synes blot, det bør bruges. Foto: Chresten Bergh

Ingen forklaring JydskeVestkysten har prøvet at få en forklaring på, hvorfor der er en maxgrænse på effekten fra solcelleanlæg. Det er ikke lykkedes at komme det nærmere, end at det er lovgivningsbestemt. Energistyrelsen skriver, at JydskeVestkysten må "afvente ministerens svar".

