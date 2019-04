Blomsterhandler åbner selvbetjent gårdbutik udenfor Fåborg

Anne Plagborg Iversen, 29, driver blomsterbutikken blume i Grindsted. Nu vil hun åbne en selvbetjent gårdbutik med blomster på privatadressen ved Tingvejen mellem Fåborg og Vrenderup, fordi der er langt til den nærmeste blomsterhandler.

Fåborg: - Der er mange, som har spurgt mig, om jeg ikke kunne åbne noget. Specielt siden blomsterhandleren i Skovlund lukkede i slutningen af sidste år, siger Anne Plagborg Iversen. Hun er tidligere danmarksmester i blomsterbinding og driver blomsterbutikken blume i Grindsted, der har lige knap 3.000 følgere på Facebook. Nu åbner Anne Plagborg Iversen butikken 'Lykkeregn' hjemme på gården udenfor Fåborg. Her skal sælges blomster, men uden bemanding bag disken.

Foto: Chresten Bergh Hun er tidligere danmarksmester i blomsterbinding og driver blomsterbutikken blume i Grindsted. Foto: Chresten Bergh

Tidligere succes med selvbetjening Idéen med selvbetjening er ikke helt ny for Anne Plagborg Iversen. Hun havde nemlig sin butik, blume, i Grindsted åbent i julen, hvor kunderne selv tog blomster og betalte med MobilePay. - Vi kørte med selvbetjening i butikken i Grindsted med stor succes i julen, hvor vi solgte for cirka 20.000 kroner. Så det fungerede super godt, siger Anne Plagborg Iversen. Hun overvejede også at gøre det muligt for kunderne at betale med kontanter i gårdbutikken Lykkeregn. Hun vurderer dog, at MobilePay er det sikreste valg. Også selvom der er sat overvågning op i butikken.

Foto: Chresten Bergh Anne har tit buketter med hjem til naboerne. Nu kan de købe dem hos hende lokalt. Foto: Chresten Bergh

Alle er potentielle kunder Anne Plagborg Iversen bor med sin mand, Martin, og deres to børn på gården ved Tingvejen. Her passerer mange biler, som alle er potentielle kunder. - Målgruppen er sådan set alle. Både de lokale, men også folk, der kører forbi. Passerende lastbiler kan for eksempel nemt komme ind og vende, siger Anne Plagborg Iversen. Idéen til gårdbutikken ligger langt tilbage, men nu skulle der gøres noget ved det. Siden lukningen af blomsterhandleren i Skovlund, har der nemlig været langt til den nærmeste rigtige blomsterbinder. - Jeg har ofte haft blomster med hjem fra butikken i Grindsted alligevel, fordi venner, familie og naboer har spurgt efter det. Nu kan jeg lige så godt åbne gårdbutikken, så alle i området kan købe, siger Anne Plagborg Iversen.

Ambitiøse fremtidsplaner Gårdbutikken bliver til at starte med et forholdsvis lille foretagende med blomster fra Anne Plagborg Iversens blomsterbutik i Grindsted. Med tiden er planen dog, at Lykkeregn skal vokse sig større. - På sigt er planen, at butikken skal være bemandet minimum en gang om ugen. Det kunne være super fedt, hvis det en dag kunne vokse sig stort og blive en rigtig blomsterbutik, siger Anne Plagborg Iversen. Lykkeregn afholdt reception lørdag den 13. april. Anne Plagborg Iversen forventer, at gårdbutikken skal være åben fredag til søndag fra 8 til 21.