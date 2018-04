Bliv klogere på Sense-metoden

Oksbøl: Sense er i komikeren og manuskriptforfatteren Audrey Castañeda øjne verdens bedste livsstil. Så har du lyst til en aften, hvor du får kendskab til en ny måde at spise på, er chancen der mandag den 9. april på Danhostel i Oksbøl.

Det handler om selvkærlighed, motivation og smagen for livet, mens du spiser alle dine yndlingsretter bare med Sense-metoden. Sense er for alle, og du skal bare tage den et håndfuld og et skridt af gangen, så er du sikker på at komme i mål, lover Audrey i en pressemeddelelse.

Det er klokken 19 til 22.