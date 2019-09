Varde: Kræftens Bekæmpelse i Varde inviterer til et informationsmøde om HPV-vaccination. Det sker onsdag 23. oktober kl. 19.30 hos Fysio Danmark. På informationsmødet vil der være et oplæg fra en læge, som også vil svare på spørgsmål.

Næsten 40.000 piger blev sidste år vaccineret mod HPV, hvilket er en stigning på 20 procent i forhold til året før. HPV-vaccinen er gratis for piger mellem 12 og 17 år, og nu kan drenge også blive gratis HPV-vaccineret.

- Vi er glade for at se, at så mange piger tager imod tilbuddet om HPV-vaccinationen, og at drenge nu også er med i vaccinationsprogrammet. Vi har en sikker vaccine, og med en høj vaccinationstilslutning blandt både piger og drenge kan vi reducere antallet af HPV-relaterede kræfttilfælde markant. Det er er det gode budskab, vi ønsker at fortælle forældre, siger Dorte Schori, lokalformand i Kræftens Bekæmpelse i Varde kommune, i en pressemeddelelse.

Der er gratis adgang, men tilmelding er nødvendigt.