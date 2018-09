Blandt børn med både mor og far i felten

- Det betyder noget, at vi mærker, der er mange omkring én. At børnene mærker, der er et fællesskab om soldaterne, siger Pernille Kaas.

- Jeg kan jo være bekymret for, om pigerne går og er kede af det, uden at vise mig det, for at beskytte mig. Derfor har jeg også bedt skolen holde øje. Det er dejligt at vide, at vi er flere om det, siger Pernille Kaas.

Hun har også oplevet stor forståelse på skolen, som overvejer at oprette grupper for børn af udsendte soldater igen, og hvor klasselæreren har arrangeret, at en tidligere udsendt kommer og snakker i klasserne.

Brødre med mor og far i felten

Ved medaljeoverrækkelsen stod brødrene Jeppe, Lasse og Mikkel Grøndahl Høst samlet. Jeppe er 17, de to er 13, og brødrene har oplevet, at deres far har været udsendt to gange, og deres mor én gang.

- Det er ret fedt at få en medalje. Det er svært at forklare hvorfor, men bare det at blive anerkendt for det, vi har gået igennem, siger storebror Jeppe og fortsætter:

- Der var jo mange gange, hvor det var meget hårdt for os alle sammen, og selvfølgelig har vi også været bange.

Annette Clemmensen er her med Valdemar på to år og Mathilde på fire. Valdemar har holdt sutten i munden under hele seancen, men er tydeligt glad for medaljen. De er her, fordi far har været i Irak, men en dag kan de som brødrene Høst også stå her for mors skyld, for hun er også soldat og har bare fået fri i dagens anledning, for at kunne have børnene med.