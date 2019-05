Blåvand-drabet: Politiet har brug for offentlighedens hjælp

Det var huset i baggrunden, hvor Else Nielsen (85 år) og Cai Lennart Henriksen (61 år) onsdag blev fundet omkommet efter en brand tirsdag nat. Efterfølgende viste det sig, at Cai Lennart Henriksen var blevet dræbt med slag i ansigtet. Arkivfoto: Morten Nielsen

Syd- og Sønderjyllands Politi havde fredag oprettet en mobil politistation i Blåvand for at finde flere oplysninger til drabet på restauratør Cai Lennart Henriksen (61 år). Samtidig omkom den 85-årige Else Nielsen i parrets bopæl, der brændte ned til grunden.

Blåvand: Syd- og Sønderjyllands Politi holder fortsat kortene tæt ind til kroppen i drabssagen mod restauratør Cai Lennart Henriksen (61 år). Han blev ifølge politiet dræbt af slag med en stump genstand onsdag i tidsrummet mellem klokken 00.07 og 03.11 på Bytoften 4 i Blåvand. Efterfølgende gik der ild i huset, som også indeholder et poolhus med plads til seks personer. Cai Lennart Henriksens partner, Else Nielsen (85 år), døde ifølge politiet af kulilteforgiftning og blev fundet et andet sted i huset. Sammen drev parret i en årrække Restaurant Perlen, som er lukket indtil den 6. juni. Onsdag aften anholdt politiet en 19-årig tysk mand for drabet. Han blev torsdag varetægtsfængslet i to uger i et lukket grundlovsforhør i Retten i Esbjerg, hvor også hans forældre og søster var til stede. Den 19-årige mand nægter sig skyldig i drabet.

Det ved vi Den 85-årige Else Nielsen og hendes partner Cai Lennart Henriksen (61 år) blev onsdag begge fundet omkomne i deres hus på Bytoften 4 i Blåvand. Parret drev Restaurant Perlen i Blåvand. Huset, der også indeholder et poolhus til seks personer, var brændt ned til grunden.De blev fundet to forskellige steder i huset. Ved obduktionen konstaterede lægerne, at Cai Lennart Henriksen var blevet dræbt af slag med en stump genstand i ansigtet.



Onsdag aften anholdt politiet en 19-årig, tysk mand, som torsdag ved et lukket grundlovsforhør blev varetægtsfængslet i to uger.



Oplysninger til politiet kan ske på telefon 114.

Mobil station Vicepolitiinspektør Jacob Ulvedal Andersen, der er leder af efterforskning i personfarlig kriminalitet fra Syd- og Sønderjyllands Politi, står bag efterforskningen. Fredag formiddag oprettede han en mobil politistation i Blåvand. - Det gav ikke rigtigt noget, men til gengæld har vi fået mange henvendelser, siger Jacob Ulvedal Andersen. Af efterforskningshensyn kan han ikke komme nærmere ind på de spor, som politiet har fået og forfølger. Men politiet vil fortsat meget gerne tale med folk, der både tirsdag aften og onsdag morgen så noget mistænkeligt i Blåvand. Ikke kun ved Bytoften. - Som udgangspunkt holder vi ikke noget tilbage, der ikke tåler at komme ud, siger Jacob Ulvedal Andersen. Han håber, at politiet i løbet af næste uge er kommet en opklaring af drabet nærmere.

Alle ankomster tjekket Ud over at sende betjente på gaden for at tale med folk har samtlige udlejningsbureauerne haft et eller flere besøg af politiet. Blandt andet hos DanCenter, hvor Torben Krog er daglig leder. - Politiet har fået oplysninger om alle ankomster i sommerhusene, siger Torben Krog, der samtidig er formand for Blåvand-Ho Handels- & Erhvervsforening. Politiet kan ikke oplyse, om den tyske mand var på ferie med sin familie. Heller ikke hvorfra de kommer i Tyskland.