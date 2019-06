Blåvand: En 19-årig tysk mand forbliver varetægtsfængslet de næste fire uger. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den 19-årige blev 29. maj om aftenen anholdt for drab med et stumt våben med adskillige slag i ansigtet på Cai Lennart Henriksen i Blåvand. Også Cai Lennart Henriksens livsledsager, Else Nielsen, døde i en efterfølgende brand.

Ved sagens begyndelse nægtede den 19-årige sig skyldig. Da det seneste grundlovsforhør foregik bag lukkede døre, så kan politiet - ifølge politiets presseafdeling - ikke oplyse, om den 19-årige stadig mener, at han er uskyldig, og politiet kan heller ikke fortælle, om der er nye oplysninger i sagen.

Drabet af Cai Lennart Henriksen er ifølge sigtelsen sket i tidsrummet mellem klokken 00.07 og 03.11 natten til tirsdag den 28. maj. Efterfølgende nedbrændte huset, hvor 85-årige Else Nielsen omkom. Den 19-årige, der sidder varetægtsfægslet for drabet, blev anholdt onsdag aften klokken 22.18.