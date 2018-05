Blåvand Zoo får styr på forholdene med ny lokalplan

Blåvand: Fra nogle få dyr i midten af 1980'erne er Blåvand Zoo vokset til i dag at rumme 400 dyr fordelt på 80 arter. Ejeren Hans Hestbech har løbende udvidet Blåvand Zoo på de nærliggende marker. Men det har faktisk ikke være helt efter reglerne.

- Nu får vi lovliggjort al den jord, vi har brugt i 20 år, siger Hans Hestbech om en ny lokalplan, som udvalget plan og teknik indstiller til endelig vedtagelse i byrådet.

En lokalplan som ikke har afstedkommet en eneste indsigelse fra naboerne. Baggrunden for, at kommunen nu laver en lokalplan for Blåvand Zoo, er et ønske om af bygge et nyt pingvinland.

- Det gør vi til efteråret, når vi får tid, siger Hans Hestbech.

Derudover skal der på et stort engareal, hvor dyrene i dag græsser, opføres en gangbro, så gæsterne kan komme tættere på dyrene.