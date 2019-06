Blå Flag og Badepunkt på otte strande

Varde: Strandene i Varde Kommune er igen prydet med badeflag. Kommunen havde i år søgt Friluftsrådet om det velkendte Blå Flag på tre af kommunens badestrande.

For yderligere fem strande havde Varde Kommune søgt om at få Friluftsrådets nye mærkningsordning Badepunkt og Friluftsrådet har imødekommet alle ansøgninger.

Det betyder at også i år er i alt otte badeflag langs kommunens strande.

Sidste år deltog Varde Kommune sammen med to andre danske kommuner i Friluftsrådets pilotprojekt med den ny mærkningsordning af strande. Et pilotprojekt der skulle afprøve mulighederne for mærkning af badestrande, som et alternativ til den internationale Blå Flag mærkning.

Friluftrådet har efterfølgende lanceret Badepunkt som en permanent ordning.

- Helt afgørende for kommunens deltagelse i Badepunkt ordningen har været, at den nye mærkningsordning har samme standard for badevandskvalitet og badesikkerhed, siger Preben Friis-Hauge udvalgsformand for Plan og Teknik, Varde Kommune, i en pressemeddelelse.

Badepunkt ordningen adskiller sig fra Blå Flag ved i højere grad at give mulighed for at strandenes lokale forhold kan indgå i mærkningen.