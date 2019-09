Birgitte har mistet sin brillebus: Hendes forretning blev stjålet natten til tirsdag

Det er en stressfaktor at miste hele sin butik på én gang.

Varde: Birgitte Bendixen har begge nøgler til sin Mercedes Sprinter, men bilen forsvandt natten til tirsdag. Og det er ikke en helt almindelig bil.

Den er nemlig hele hendes forretning. Birgitte har i de seneste 12 år drevet forretning fra en rullende optikerforretning. Navnet på hendes rullende forretning er Mobil Special Optik. Det står også på bilen.

Bilen forsvandt fra Bakkevej i Varde. Her er Birgitte Bendixen netop flyttet til efter i årevis at have boet i Oksbøl.

- Jeg kan se på trackeren, at den kørte klokken 03.31, siger Birgitte Bendixen.

Det sidste, som hun kan se på denne tracker, er at bilen befandt sig på Karlsgårde Søvej øst for Varde ni minutter senere. Her holder det digitale spor op, men bilen er ikke på stedet. Trackeren må være slået fra på en eller anden måde.