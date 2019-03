På Bolig- og livsstilsmessen i Varde kan man gøre en god handel. Det gjorde Birgit og Poul Erik Jensen fra Esbjerg, da de købte nye madrasser til deres gamle elevationssenge.

Varde: Hvis vi får otte timers søvn hver nat, så tilbringer vi gennemsnitlig 227.468 timer i sengen gennem hele livet. Det svarer til, at vi cirka bruger 26 år af et gennemsnitligt liv på at sove, og det er da et godt argument for at købe en god madras. Argumenter som Idé møbler fra Varde delte rundhåndet ud af, på Bolig- og livsstilsmessen i Varde, hvor de havde et stort område med senge og madrasser. Rigtig mange messegæster benyttede sig af muligheden for at smide skoene og prøve liggekomforten på de forskellige madrastyper. Birgit og Poul Erik Jensen fra Esbjerg, nøjedes dog ikke med at drømme sig til en god nattesøvn. De fik et godt tilbud af sælger Niels Jessen og slog til.

Mænd og ost bliver bedre med alderen, men vi skal også have meget omsorg Hørt på messegangen

Messeinfo Bolig- og livsstilsmessen er åben lørdag og søndag fra klokken 10-17 i Varde Fritidscenter.Det er 5. gang den afholdes, der er 90 udstillere, heraf mange lokale aktører. Messen er inddelt i fire zoner: Boligforbedring/Livsstil og beauty/interiør og design/mad og delikatesser.



Yderligere information og mulighed for at downloade gratis fribilletter på boligdage.dk - entré ved indgang.

Malene Henriksen fra Hotel Pinenhus ved Limfjorden havde et fristende messetilbud til Birgit og Poul Erik Jensen, der ud over madrasserne også købte et weekendophold i det nordjyske. Foto: André Thorup.

Et godt tilbud - Vi tog på livsstilsmessen mest for hyggens skyld. Vi var her også for et par år siden. Dengang boede vi i hus i Sædding, nu bor vi i lejlighed, så vi har ikke længere det samme behov for at blive inspireret. Jeg har dog i længe været på udkig efter nye madrasser, fortæller 74-årige Birgit, der flere gange har prikket til sin mand om, at de snart skulle udskifte de gamle madrasser til elevationssengen. - Poul Erik er typen, der kan hænge på en krog og sove, så han kan ikke helt se behovet for nye madrasser, men her på messen har vi jo god tid, så nu har vi købt udstillingsmadrasserne på sengen derhenne, fortæller en tydelige glad Birgit Jensen og tilføjer: - Jeg havde aldrig drømt om, at vi skulle få råd til at købe Tempur madrasser, for de er bare de bedste. Men søndag klokken 17, når messen lukker, så må vi komme og hente madrasserne, så skal jeg bare selv vaske betrækket, men det gør jeg gerne, for vi fik en god pris og gav 19.000 kroner for dem begge, siger Birgit. Og gemalen nikker. Det var en god handel. Og ikke den eneste, som ægteparret benyttede sig af.

Morten Gelmer tømrermester og indehaver af Gelmer By i Sig. Han sælger blandt andet akustiske lofter. Desuden er han fast køkkenmontør for HTH i Ølgod, så de delte en stand. Foto: André Thorup

En afslappet familieoplevelse - Vi er med i Esbjerg Vandrelaug og vandrer meget. Vi faldt også for fristelsen til at købe et messetilbud på et weekendophold på et hotel, der ligger direkte ned til Limfjorden. Vi kender området, og i nærheden af hotellet er der to gode vandreture på henholdsvis fem og ti kilometer, fortæller Poul Erik Jensen (79). Om det blev til endnu flere indkøb til ægteparret Jensen vides ikke, men de var bestemt ikke de eneste købelystne gæster på messen i Varde, der i øvrigt afvikles for femte gang. Allerede ved messens åbning lørdag morgen klokken ti var p-pladsen foran Fritidscentret godt fyldt. Ved de foregående fire messer har besøgstallet ligget på omkring 10.000 gæster fordelt på to dage - i år kunne det godt se ud til at blive et rekordår ...

Susan Nørregaard og to-årige Magnus kigger på skægagameunger på standen hos Bonnies Dyrecenter. Foto: André Thorup

Bent Brunsgaard demonstrerer en effektiv vinduespudsning. Foto: André Thorup

Allerede fra morgenstuden på første messedag var der mange besøgende. Foto: André Thorup

Gratis smagsprøver, konkurrencer og små messegaver tiltrækker gæster, det ved også Nørre Nebel Slagterforretning, der især slog et slag for deres hjortepølseFoto: André Thorup