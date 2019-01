- Vi har researchet på nettet, for at finde frem til den bil, der passer til og vores pengepung. Denne bil har flotte runde linjer og god plads, siger Debbie, der sammen med sin kæreste er lige, skal ud at prøvekøre Balenoen, før de tager den endelige beslutning.

- Før var jeg studerende, nu har jeg fået job, og kommer derfor til at køre mere. Vi vil have en rummelig bil, så der på sigt er plads til både hund og børn, fortæller Jonas, der skynder sig at understrege, at parret altså ikke venter sig.

- Det er en stor fordel, at vi er flere bilhuse her i Varde, der har åbent hus i denne weekend, jo flere gæster tiltrækker vi, siger Claus Horsted, der står ved én af de mest populære biler lige nu en Hyundai Kona Electric. En el-bil der er så populær, at flere har købt bilen ubeset. Foto: Chresten Bergh

Bilernes Black Friday

Claus Horsted, ejer af Varde Biler, er godt tilfreds. Bilweekenden er kun en time gammel, og der er efter al sandsynlighed allerede skrevet slutsedler på to biler.

- Mange bilhuse inviterer til Nytårsshow den første weekend i januar. Denne weekend er for os, hvad Black Friday er for detailhandlerne. Sidste år havde vi 400 gæster, men vi solgte kun fire biler. Folk stod i kø, nogen ville snakke, andre købe bil, men vi havde for lidt tid til at sælge, siger han med et smil.

Året før var der færre folk, og de fik solgt 15 biler.

- Vi vil rigtig gerne sælge biler, men det er også en dag, hvor vi med kransekage og bobler siger tak til de mange trofaste kunder vi har. Der skal være tid til det hele, understreger Claus Horsted, der vurderer, at i forbindelse med bilsalg afgøres 50 procent af købet af den tillid som kunden har til bilsælgeren.

I år har Varde Biler derfor truffet deres forholdsregler. De har indført et nummersystem, så de kunder der gerne vil tale med en sælger, trækker et nummer, så kommer ingen til at vente i længere tid en andre.

Og med to biler solgt på den første time er der kun 10 tilbage, før weekendens mål for sælgerne hos Varde Biler om at sælge 12 biler er nået.