Biltyv gør livet surt for mor til to med kroniske smerter: Er der nogen, der har set min Skoda?

En Skoda fra 2004 er ikke meget værd. Men for Lea Mäkinen Jensen er den. Det er tvivlsomt, at hun kan få noget fra forsikringen, efter den er stjålet

- Jeg har svært ved at undvære bilen. Jeg kan ikke gå med barnevogn, som jeg har det lige i øjeblikket, siger Lea Mäkinen Jensen.

Imidlertid har Lea fået smerter, der gør hende uarbejdsdygtig, og i øjeblikket er hun på kontanthjælp, så pengene er små. Hun er mor til Matti på to år og Smilla på fire år.

Hun fortæller, at familiens 14 år gamle Skoda Octavia stod i indkørslen ved parcelhuset i Outrup natten til tirsdag. Bilen var ulåst, og nøglen lå i handskerummet. Det er nok ikke det smarteste, og selv om Skodaen fra 2004 er kaskoforsikret, så er det ikke sikkert, at forsikringen dækker noget, når den ikke er sikret bedre. Men Skodaen er forsvundet i nattens løb, brugsstjålet som det hedder på politisprog.

Lea Mäkinen Jensen med datteren Smillas Barbie-bil. Den kan desværre ikke gøre det ud for Skodaen. Foto: Morten Nielsen

Den er ikke meget værd

Manden Jimmi Ravn Andersen, 32 år, arbejder som lastbilchauffør, så han benytter ikke bilen i det daglige.

- Det er jo ikke en bil, der er meget værd. Vi købte den for mere end tre år siden, og vi betalte den kontant, siger Lea, som mest af alt håber, at bilen kommer tilbage.

Hun har svært ved at tro, at en Skoda Octavia fra 2004 er stjålet, fordi den har en særlig værdi. Der er nok snarere tale om en person, der har taget en tur i bilen. Så den kan jo stå et sted.

Skodaen har nummerpladen: ZS 49 802. Der er tale om 1,9 TDI Combi. Den er sølvgrå. Fremover finder familien et andet gemmested til bilnøglerne.