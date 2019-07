Billetsalget til Glam Night og Open Air Varde går forrygende

Tæt på udsolgt

Varde: Med den oprindelige guitarist Andy Scott som ankermand i glamorkestret Sweet er der torsdag aften mulighed for at tage med på en musikalsk tidsrejse til 1970'erne.

Det sker, når der på friluftsscenen i Arnbjergparken er Glam Night med først det lokale The Glam til at varme op for Sweet, der har solgt over 30 millioner plader. Sweet, der fortsat udgiver plader, havde ikke færre end 20 top 20-hits i Danmark og kæmpede med Slade om at være det største Glam-orkester.

Torben Lehmann, formand for Open Air Varde, spiller selv i The Glam. Han oplyser, at der allerede er solgt over 1.000 billetter til torsdagskoncerten Glam Night.

- Sidste år kom der 550. Vi har maksimalt plads til 1.900, fortæller Torben Lehmann.