Billeder af skolebørn, som brugte søndagen på teater: Instruktør har selv skuespildrømme

SFO-børn i Varde har chancer for at blive gode skuespillere. De øvede søndag, og én af instruktørerne har selv ambitioner.

Janderup/Varde/Oksbøl: Lærer man at spille teater, så er der nok også større chancer for at drømme om de store scener. På Varde-egnen har amatørscenen 7-kanten i årevis gjort børneteater til én af de store fritidsinteresser. Nu er det for alvor sat i system, fordi skolelever fra Sct. Jacobi Skole i SFO'en én gang om ugen får et tilbud om at lære teater i 7-kantens regi.

Søndag brugte instruktører og 22 elever fra Sct. Jacobi Skole tid på at øve i teatersalen i Janderup, mens solen bragede ned uden for. Der skal være børneteaterfestival i næste i weekend.

Én af instruktørerne er Mathias Aagaard Nielsen, 14 år, fra Oksbøl. Han er selv rundet af 7-kanten, og han spillede blandt andet med i sommerspillet Zorro for et par år siden.

- Jeg vil selv forsøge at blive skuespiller, siger Mathias Aagaard Nielsen, der aktivt forsøger at udleve den drøm.

- Jeg begynder på Rørkjærskolen i Esbjerg. Der er en kultur- og talentlinje, siger Mathias, som vil forsøge at komme gennem nåleøjet til teaterskolen ved om nogle år at gå til optagelsesprøve.

I første omgang hjælper han børnene med at lære teater.