Bilister fik en rystende oplevelse da krondyr blev påkørt: Men for schweisshundeføreren er det rutine

- Jeg kørte lidt, og så stoppede jeg. Jeg konstaterede, at der var nogle ved kvinden, der ramte krondyret. Hun var uskadt, siger Marta Brink Mathiasen, som oplyser, at det var meget tåget, da påkørslen af dyret fandt sted.

Der var ikke risiko for, at krondyret ville ramme Martas bil. Det var omkring 40 meter væk.

Klokken lidt over otte mandag morgen blev et krondyr påkørt på rute 30 Tingvejen ud for Årre. Rute 30 leder trafikken fra Esbjerg til Horsens via Grindsted og Billund.

Årre: - Jeg så lige pludselig et stort dyr flyve over min kørebane.

Tåge har næppe stor betydning

Det er ret meget rutine, at dyr køres ned. Efter påkørslen blev schweisshundefører Henry Bertelsen fra Ansager tilkaldt, og han ankom til stedet med schweisshunden, Basso, bag i den specialbyggede Fiat. Det var nemlig lykkedes for dyret at tage flugten efter påkørslen.

- Jeg kan se på sporene, at det er et krondyr, sagde Henry Bertelsen, inden han lod Basso overtage eftersøgningen.

Henry Bertelsen kan dog ikke se, om det er kronhjort eller en hind - altså en han eller hun.

Henry Bertelsen vurderer ikke, at tågen har haft særlig stor betydning for krondyrets sammenstød med bilen. Han har den erfaring, at den type dyr normalt godt kan orientere sig i tåge. Men naturligvis kan tågen have påvirket bilistens reaktionstid. Men det går meget hurtigt, når et krondyr kommer på tværs - tåget eller ej.

Henry Bertelsen er ikke den schweisshundefører, der får flest trafikuheld.

- Men det sker vel 25 gange om året, at jeg skal ud til en påkørsel, oplyser Henry Bertelsen.

Han siger videre, at den type påkørsler sker med meget ujævne mellemrum.