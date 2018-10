Nørre Nebel: Testen med narkometer slog virkelig ud, da en 42-årig mand fra Tistrup søndag klokken 18.45 blev standset på Lydumvej ved Nørre Nebel. Den viste, at manden var påvirket af amfetamin, cannabis og metadon. Manden sigtes ikke alene for at køre under indflydelse af euforiserende stoffer. Han sigtes også for at køre, selv om han ikke har kørekort.

Manden må også leve med en tredje sigtelse - der blev nemlig fundet 1,6 gram hash i bilen.