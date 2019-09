Bilist ramte rækværk: Vidne observerede ham og tog nummeret

Alslev: En 75-årig mand fra Alslev kørte mildt sagt noget slingrende gennem Alslev. Et vidne observerede, at bilen ramte et rækværk, hvor Forumvej og Neptunvej mødes.

Vidnet kontaktede mandag klokken 20.24 politiet med den nyttige oplysning, at nummerpladen også var noteret. Bilisten fortsatte kørslen efter at have ramt rækværket.

Politiet kørte til mandens bopæl, som er på Varde-egnen. Den 75-årige er nu sigtet for spritkørsel og taget med til blodprøve.