Bilist kørte ind i hæk: Drak øl efter han kørte af vejen

Nordenskov: En 43-årig mand sad og drak øl i en bil efter at være kørt ind i en hæk. Det skete søndag klokken 18.27 på Heagervej et stykke uden for Nordenskov.

Manden mistede herredømmet over bilen i en svag kurve og kørte altså ind i hækken ved et landbrug. En forbipasserende vægter fra et vagtfirma observerede, at manden drak øl inde i bilen efter at være endt i hækken.

Politiet kom en halv time senere til stedet, og det fremgår af politiets døgnrapport, at patruljen ikke var i tvivl om, at den 43-årige mand var påvirket. Han er derfor sigtet for spritkørsel og blev taget med til blodprøve.

Manden stammer fra en landsby under postnummer Årre. Der skete kun begrænset skade ved færdselsuheldet.