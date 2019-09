Bilist chikanerede vindmølletransport så den havarerede i rundkørsel

Starup-Tofterup: Der var tilsyneladende tale om bevidst chikane mod en vindmølletransport på hovedvej 30, Tingvejen, mellem Esbjerg og Grindsted. Ved rundkørslen ved Starup-Tofterup ignorerede en bilist i en VW Transporter to ledsagebiler, som kørte foran selve den store lastbil. VW'en kørte i modsat retning af den store lastbil samt følgebiler.

Efter at have passeret de to ledsagerbiler, drejede VW Transporteren skarpt ind foran selve lastbilen og tvang derved chaufføren til at foretage en nødbremsning. Derved knækkede en trækstang, og transporten gik i stå.

Det skete tirsdag klokken 22.18.

Det lykkedes at få den store vindmølletransport ind til siden, så trafikken på hovedvejen, som blandt andet leder til lufthavnen i Billund, kunne afvikles med nedsat hastighed. Alt imens blev der rekvireret en ny trækstang i Grindsted.

Politiet har registreringsnummeret på VW Transporteren og vil nu opsøge ejeren af bilen for at høre, om vedkommende kan bidrage til opklaringen af chikanen.