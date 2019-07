Bil undersøgt: Mand viste falsk sygesikringskort

Ansager: En bil blev klokken 19.52 standset på Stationsvej i Ansager. I den forbindelse blev en mand på 38 år sigtet for at vise et falsk sygesikringsbevis til politiet. Det er ulovligt, og manden er i den forbindelse sigtet.

Føreren af bilen kunne til gengæld ikke vise et gyldigt kørekort, det har han nemlig fået frakendt. Det drejer sig om en 31-årig mand fra Ansager. Han sigtes for at køre under indflydelse af narkotika og blev taget med til blodprøve.

Han slipper dog for at få bilen beslaglagt, hvilket sker, når man gentagne gange bliver taget for at køre i frakendelsestiden.