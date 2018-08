Bil kørte cyklist ned i Varde - her er flere detaljer

Varde: Syd- og Sønderjyllands Politi har fået henvendelser fra adskillige vidner, der tirsdag den 7. august mellem klokken 18.30 og 19.00 så en 68-årig mand på cykel vælte efter at være blevet ramt af en bil i rundkørslen ved Føtex i Varde.

Et af vidnerne fortæller, at bilen var lys og Kia-lignende. I den sad to mænd af mellemøstligt udseende. Føreren beskrives som først i 30'erne, almindelig til tynd af bygning med sorte skægstubbe og sort hår, der er kort i siderne og stritter på toppen.

Bilen kom fra Lerpøtvej og blev set køre fra stedet ad Østervold.

Så du også bilen, eller ved du, hvem de to mænd kan være, vil politiet meget gerne høre fra dig. Du kan ringe til Syd- og Sønderjyllands Politi på telefon 114. Du kan henvise til journalnummer 3300-80111-00068-18.

Politiet begyndte eftersøgningen torsdag. Tirsdag blev påkørslen nemlig i første omgang ikke anmeldt, da cyklisten ikke mente, han var kommet noget til. Det har siden vist sig, at han har fået flere skader.