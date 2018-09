Bibliotek med arabiske bøger

Ølgod: Biblioteket i Ølgod har fået et depot af bøger på arabisk for både voksne og børn. Depotet består af romaner, fagbøger, billedbøger, film og lydbøger. Det vil blive udskiftet ca. to gange årligt. Det er et udvalg af udgivelser på arabisk, der er sammensat af Det Kgl. Biblioteks Biblioteks Center for Integration.

Bøgerne kan lånes på samme måde som andre materialer på Ølgod Bibliotek. I forvejen bruges depotet af de børn og voksne, der kommer i Tal Dansk og Lektie Caféen, men mange flere kan få glæde af det.

Biblioteket tilbyder også sprogkurser, sprogstimulerende bøger og spil, læse let bøger for både børn og voksne, lydbøger m.v., der kan støtte og udvikle borgere i den sproglige indlæring.

Er man god til sit eget sprog og har et stort ordforråd, er det nemlig lettere at lære et nyt sprog.

Ølgod Bibliotek skaffer også romaner og andet læsestof på andre sprog end arabisk og opfordrer interesserede, der gerne vil låne bøger, film og lignende på deres modersmål til at få adgang til verdensbiblioteket.dk.