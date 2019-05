Bianca vurderer at vildkatte blev mishandlet: Killinger og mor fik nyt hjem

Varde/Pandrup: Bianca Kiré Hørdum, 45 år, fra Janderup har en kærlighed og interesse for vildkattes velfærd. Hun har nogle fælder til at fange dem i, og hun gennem tiderne taget talrige vildkatte til sig.

For cirka en uge siden fik Bianca en henvendelse. Der var mistanke om, at der var dyremishandling af vildkatte ved en landejendom i Varde Kommune.

- Jeg stillede to fælder til rådighed, fortæller Bianca.

Meningen var, at vildkatte skulle væk fra området, fordi der er indikationer på, at katte her bliver aflivet med et baseballbat. Den metode er inhuman, fordi det af og til går galt. Sådan lyder anklagen i hvert fald.

Det er imidlertid et faktum, at Bianca i forbindelse med opstillingen af fælder måtte tage to vildkatte til sig, som blev fanget i området. Den ene af disse katte var drægtig.

- Den har nu fået tre killinger, fortæller Bianca Kiré Hørdum.

Den ene er dog død.

Bianca vurderer, at hunkatten har traumer, og at det kan være grunden til, at den kom til at sætte sig på den nyfødte killing.

De øvrige killinger overlevede, men det blev for stor en mundfuld for Bianca at have den lille kattefamilie boende.

Derfor har mor og to killinger nu fået et nyt hjem hos Hittekilling.dk, der ligger ved Pandrup.

- Jeg ved, at Hittekilling tager sig godt af killingerne, siger Bianca.

Kattene ankom torsdag til Nordjylland. Den anden kat fra fælden tager Bianca sig indtil videre af. Hun beholder den, til den er tam.