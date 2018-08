Besøgende ved naturgenoprettet sø efter iltsvind: - Man kan se vandstanden er faldet, og det ser brunt ud

Filsø: Det kom fredag frem, at en stor del af Filsø er ramt af iltsvind, men ved et af de populære udflugtssteder, ellipsebroen nær Henne, har iltsvindet ikke bredt sig i en grad, så fiskene her er døde. Men der er alligevel tydelige tegn på tørken.

- Man kan se, at vandet i søen ser mere brunt ud, end det burde være i en sø, siger Leif Lassen fra Esbjerg, som er på besøg ved Filsø med sin kone, Liddy Lassen.

Leif Lassen er også hurtig til at se, at vandet er faldet meget. Det afslører blandt andet pillerne på elipsebroen, men også afstanden til sivene fra vandet. Vandet er faldet cirka 25 centimeter, indikerer bropillerne.

Dog er det ikke denne del af søen, der er ramt af dødeligt iltsvind, men mere den sydlige del. Det lugter da også friskt, og der ligger ingen døde fisk ved bredden. De mange turister opdagede næppe iltsvindet fredag - med mindre de vidste det i forvejen.