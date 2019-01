Beredskab opruster: Der afsættes flere penge til brandsikkerhed

- Jeg er sikker på, at det var en rigtig beslutning, som de tre kommuner tog, siger Erik Buhl Nielsen, som regner med, at de øgede faste udgifter vil være tjent ind over de kommende ti år.

Varde Kommunes bidrag til kontrakten med Falck er på cirka 10 millioner kroner om året. Det vil sige omkring en million kroner mere end det hidtidige bidrag. Alligevel vurderer både Vardes borgmester Erik Buhl Nielsen (V) og beredskabschef Jens Mølgaard, at udgifterne på længere sigt vil være omkring uændret. Det skyldes, at vilkårene i kontrakten er ændret, således at Falck nu indkøber nyt materiel løbende.

Materiel fornyes løbende

Det er Leif Erichsen, som er driftleder i Falck. Han vurderer, at kontrakten er god for alle parter, også fordi det ikke kun er køretøjerne, der udskiftes.

Det er også andre former for materiel, som skiftes løbende, og den nye kontrakt sikrer altså, at dette kan ske, uden at de først skal igennem en proces, hvor politikerne i de tre kommuner skal godkende beløbet.

- De cirka 80 deltidsbrandfolk udtrykte stor tilfredshed med kontrakten ved nytårsparolerne, siger Leif Erichsen.

De tre kommuner under Sydvestjysk Brandvæsen er Esbjerg, Fanø og Varde. De tre kommuner betaler til Falck-kontrakten i forhold til indbyggertallet, og alle kommuner har sagt ja til at hæve grundbeløbet for brandslukning.

I Varde Kommune er det Falck, som ejer brandbilerne og materiellet, men Jens Mølgaard pointerer, at det ikke alene er Falck, der slukker. Han fremhæver også de frivillige som en uundværlig del af brandberedskabet.