Bentes malerier bringer Afrikas dyr tæt på

Henne: Påsken er ensbetydende med, at langt over 10.000 kunstinteresserede fra det meste af landet strømmer til det sydvestlige Danmark for at besøge værksteder, atelierer, gallerier, kunstmuseer og kirker. De er draget af at se på kunst og kunsthåndværk og af at høre de autentiske fortællinger om, hvordan værkerne bliver frembragt.

Blandt deltagerne er Bente Jepsen, der efter mange års ophold i udlandet vendte hjem til Vestjylland i 2001 - hun er født i Årre - og valgte et hus i Henne Stationsby. Ikke længe efter blev hun syg af kræft og måtte efter nogle år gå på førtidspension efter et aktivt liv i rejsebranchen i Sydeuropa. I det nye liv er maleriet den altoverskyggende beskæftigelse.

- Jeg er uddannet dekoratør og har altid haft det i mig. Da jeg kom tilbage til Danmark, fandt jeg ro ved at male. Jeg kan ikke overleve uden, og jeg kan ikke lade være, siger 66-årige Bente Jepsen i en pressemeddelelse.