Bente Falk Madsen er ny kasserer i Varde Håndboldklub

Varde: Det var med "kniven for struben", at Varde Håndboldklub indkaldte til ekstraordinær generalforsamling for nylig. Det var nemlig ikke lykkes bestyrelsen af finde en ny kasserer, og man var gået så langt som til at true med at lukke klubben, hvis det ikke lykkedes. Så galt gik det heldigvis ikke, for nu er det lykkes at finde den helt rigtige person, der til overmål er bogholder. Bente Falk Madsen, Lunde, har nemlig lovet at hjælpe til i en to-årig periode. Bente Falk Madsen er bogholder hos Anneberg Limtræ.

- Min datter har spillet i klubben i flere år og jeg har været hjælpetræner. Det ville være synd for de mange spillere, der trives i klubben, hvis den måtte lukke bare fordi man manglede en bogholder, fortæller Bente Falk Madsen, i en pressemeddelelse. /exp