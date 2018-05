Bekymringen over luftledningerne er lige så høj som manglen på svar

Fem borgmestre og seks folketingspolitikere er alle enige i, at den planlagte 400 kilovolts luftledning fra Idomlund via Endrup og til Niebüll skal i jorden. Men svar kom der ikke, da de mandag var på rundtur ved Varde.

Han mangler især svar på, om det i hele taget er teknisk muligt at grave kablerne ned og få prisen på samme. Ifølge Energinet koster en nedgravet kabelløsning cirka ni milliarder kroner mod de 3,1 milliarder kroner, der er sat af til luftledninger. Og så er Energinet ikke sikre på, at det vil fungere.

- Venstre melder til højre og venstre. Det er fuldstændigt uhørt, at ministeren ikke deltager. Det her er en afgørende sag. Det skylder ministeren de lokale. Det er mangel på ansvarlighed, siger Christian Rabjerg Madsen.

Men festen fes ud mandag eftermiddag, da konfirmanden i form af Lars Chr. Lilleholt meldte afbud til rundturen ved Næsbjerg, hvor den planlagte 400 kilovolt luftledning blandt andet skal stilles op. En luftledning på 170 kilometer fra Idomlund via Endrup til Niebüll, som borgmestrene i Tønder, Esbjerg, Varde, Ringkøbing-Skjern, Herning og Holstebro vil have gravet ned. Men selv en energiminister kunne de ikke grave frem.

Alle i bussen - uanset politisk tilhørssted - var bekymrede over udsigten til, at Jylland skal lægge jord til op mod 35 meter høje luftledninger, der tårner sig op i landskabet. Men efter den to timer lange rundtur var manglen på svar lige så høj som bekymringer.

- Jeg kan godt forstå, at folk gerne vil have dem gravet ned, men det kan ikke bare lade sig gøre. Jeg ønsker den løsning, der generer så få beboere og naturen så lidt som muligt. Det er også regeringens ønske.

Beskytte datacenter

I Holstebro har borgmester Hans Christian Østerby (S) flere bekymringer. Blandet andet af hensyn til udviklingsmulighederne for Holstebro Kaserne med 1.200 ansatte. Og han vil også gerne beskytte muligheden for at få et kæmpe datacenter ved Idomlund. Men hvis en løsning med en firedelt 420 kilovolt kabelsystem kommer, så forsvinder den mulighed, da der så skal opføres en ni hektar stor reaktorstation ved Idomlund.

- Hvis det skal graves ned, så får vi de kæmpe stationer. Det er vi også nødt til at forholde os til, siger Hans Christian Østerby.

Viceborgmester Søren Elbæk (S) fra Ringkøbing-Skjern Kommune har talen klar.

- Det her skal i jorden. Vi har holdt borgermøde i Videbæk, hvor der næsten mødte 700 borgere. Holdningen er helt entydig hos borgerne. Man er enormt bekymret, siger Søren Elbæk, som også påpeger, at planerne om en nationalpark i Skjern Å ikke hænger sammen med luftledninger.

I Esbjerg Kommune sidder borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) i landets energimetropol, som i dag er dybt afhængig af vindmølleindustrien.

­- For mig handler det ikke om, om vi har brug for kabelforbindelsen eller ej. Vi har brug for en 400 kilovolt elforbindelse. Jeg synes bare ikke, man skal hænge den op i master, og vi skal gøre alt for at få den i jorden, siger Jesper Frost Rasmussen, der som mange andre efterspørger flere reelle svar på, hvad der er muligt.

Enhedslistens var repræsenteret ved to folketingsmedlemmer. Energiordfører Søren Egge Rasmussen og Henning Hyllested fra Esbjerg. Partiet er ikke i forligskredsen bag aftalen om luftledningerne.

- Det er helt tydeligt, at Venstre padler baglæns. Vi må kunne finde pengene på finansloven, siger Henning Hyllested om en nedgravet løsning.