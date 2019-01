Bekymret brandmand frygter konsekvenserne: 25 procent færre rykker ud fra brandstationen

Bekymringen går på, at det nu kan tage længere tid at indsætte et røgdykkerhold i en brændende bygning.

JydskeVestkysten er blevet tippet af en brandmand i Varde, som ønsker at være anonym. Den anonymitet har redaktionen sikret ham. Men han oplyser, at der er bekymring på brandstationen i Varde, når det gælder første bølge i udrykningen til brandstedet.

Varde: Tidligere var der syv brandfolk plus en holdleder, der rykkede ud som de første, når der blev slået alarm på brandstationen i Varde. Men nu er det antal brandfolk skåret med to personer - altså fra otte til seks. Det svarer til en reduktion på 25 procent.

Cobraen her kan skære sig ind i en bygning. Det nye materiel er én af grundene til, at der nu rykke færre, når der slås alarm. Arkivfoto: Sydvestjysk Brandvæsen

"Sydvestjysk Brandvæsen har i forbindelse med revidering af den risikobaserede dimensionering ensrettet serviceniveauet i de tre kommuner således at den såkaldte "pickliste" som styrer alarmcentralens udkald af brandvæsenet fremadrettet er den samme på de større stationer i Sydvestjysk Brandvæsens område. Det er station Esbjerg, Ribe og Varde. Disse stationer har flere udrykningsenheder der skal kunne bemandes enten i forbindelse med en brand to eller i forbindelse med assistancetilkald til øvrige stationer i Sydvestjysk Brandvæsens område.

Beredskabschef Jens Mølgaard er forelagt kritikken. Han har ønsket at svare skriftligt, og her er hans svar:

Materiel kan skære sig ind til brand

I forbindelse med den reviderede risikobaserede dimensionering og de netop igangsatte nye kontrakter med Falck indføres tillige blandt andet på station Varde såkaldt Cobra slukningsudstyr som er beregnet til i tilfælde hvor der er brand i eksempelvis lukkede rum udefra at "skyde sig ind" til branden for at minimere behovet for direkte indtrængning af røgdykkere og for at skabe bedre sigt i forbindelse med en eventuel personredning.

Jeg har naturligvis forståelse for, at forandringer for personalet på stationerne kan give anledning til spørgsmål, og netop derfor har vi også i forbindelse med dimensioneringsplanen og inden den igangsatte kontrakt med Falck her ved årsskiftet været rundt til dialogmøder på samtlige 12 stationer sammen med Falcks ledelse. Det er netop for at imødegå og debattere eventuelle bekymringer i forhold til såvel bemanding som det nye materiel vi indsætter på mange af stationerne," skriver Jens Mølgaard.