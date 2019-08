Tistrup: En 48-årig kvinde gik søndag omkring midnat grædende rundt på Søndergade i Tistrup iført et tæppe og bare tæer. En bekymret beboer kontaktede politiet efter at have observeret den 48-årige. Anmelderen kunne ikke gå ud til kvinden, fordi hun havde børn i huset.

Klokken 23.57 fik politiet besked om, at kvinden var taget ind i en bolig i nabolaget. En patrulje ankom til adressen og fik rekvireret en ambulance. Vurderingen på stedet var, at den 48-årige var kraftigt påvirket af stoffer.

Kvinden havde 0,1 gram amfetamin og 159 piller på sig, så hun har altså overtrådt loven om euforiserende stoffer.

Den 48-årige har bopæl i Tistrup.