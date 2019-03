På et borgermøde i Oksbøl tirsdag blev der afsløret stor skepsis over for militære udvidelser. Nye kanoner kan få negativ indflydelse på sommerhuspriser.

Oksbøl: - Det her minder om for 50 år siden, sagde en kvindelig deltager på borgermødet om markante udvidelser i det militære øveområde ved Oksbøl Kaserne For lidt over 50 år siden blev befolkningen ved Grærup og Vejers eksproprieret ud af deres huse, og det var det, som damen henviste til. Efter der senere kom et godt forhold militæret og lokalbefolkningen imellem, så synes damen, at man nu er ved et begå den samme fejl igen. Forsvaret går for langt i det vestligste Jylland. Befolkningen har fået trukket beslutningen om udvidelserne ned over hovedet, mener mange. Det er en beslutning, der er truffet i januar. En tidligere officer med bopæl ved Henne lagde ikke skjul på, at det kommer til at larme, når der bliver skudt med kanon med en afstand på 40 km fra nedslagsstedet. Disse kan affyres fra området ved Nymindegab og lande på Kallesmærsk. - Det her får betydning for sommerhuspriserne i Henne By, sagde den pensionerede officer og tilføjede: - Fortæl os det, som det er.

Foto: Chresten Bergh Over ti procent af Varde Kommune skal i fremtiden være øvelsesområde. Foto: Chresten Bergh

Vi burde have haft møde inden Hans Verner Frandsen fra Vejers Strand sagde som en del andre, at der er skuffelse over, at det bare er trukket ned over hovedet på lokalbefolkningen, at forsvaret udvider. - Det havde i hvert fald klædt jer, hvis vi havde et møde, inden beslutningen blev taget, sagde Hans Verner Frandsen på mødet. Dette og andre tilsvarende indlæg høstede klapsalver fra det talstærke publikum.

Forsvaret: Det vil larme Men forsvaret erkender, at når der kommer nye kanoner, så skal man øve i at skyde på 40 km, en afstand som artilleriet ikke øver på med det nuværende materiel. Det vil larme. Der er dog økonomiske begrænsninger for hvor ofte, der kan skydes med så skarpe skyts.

50 hektar bliver spor Thorkild Andersen fra Oksbøl ville vide, om der genplantes for de af Naturstyrelsens arealer, som nu inddrages til spor. Skovrider Ulrik Lorenzen kunne svare, at det formentlig drejer sig om 50 hektar, der nu bliver spor. Man vil så vidt muligt undgå, at der skal fælles træer i forbindelse med sporene. - Ellers vil vi tage hensyn til naturværdier og sandflugt, sagde Ulrik Lorenzen. Vurderingen er, at det brede publikum ikke mærker meget forskel, og at skovene vil være omtrent lige så tilgængelige, som de er i dag.