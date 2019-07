I Næsbjerg gør de meget ud at fortælle om alt det positive. Og nu har de endnu mere at fortælle om, da indbyggertallet er steget med 26 det seneste år til 771 indbyggere. Det får smilet frem hos Finn Ladegaard, der er formand for Næsbjerg Sogneforening. Arkivfoto: John Randeris

Næsbjerg og Billum har på hver sin måde kæmpet for at få flere tilflyttere, men resultatet er vidt forskelligt.

Næsbjerg/Billum: De senere år har både Næsbjerg og Billum kæmpet for at få mere gang i hjulene. Jo flere indbyggere, jo større er chancen for at bevare de primære velfærdsinstitutioner såsom skoler og børnehaver. I Billum tog man selv sagen egen hånd og etablerede Billum Friskole, der oplever fremgang i elevtallet. Omvendt forholder det sig nok lidt overraskende med indbyggertallet, der er faldet med 25 indbyggere til 549 i 2019. - Det overrasker mig lidt. Det er en skidt udvikling, men jeg har ingen forklaring, siger Jørgen Hansen, der er formand for Billum Sogneforening. En forening, som i foråret investerede et sekscifret beløb i en lang række åben by-arrangementer. Som prikken over i'et udgav byen en avis. - Jeg tror på, at vi får vendt udviklingen, siger Jørgen Hansen, der er sikker på, at den nye Rema 1000 i byen på sigt vil hjælpe Billum. Han kunne godt bruge mere hjælp fra kommunen til at profilere Billum som boligby for folk, der arbejder i Esbjerg. - Og så mangler vil nogle gode udstykninger, siger Jørgen Hansen.

Kommunens udstykning er næsten solgt. Der er kun tre grunde tilbage. Det viser, at det var den rigtige beslutning. Finn Ladegaard, formand for Næsbjerg Sogneforening

Foto: Foto: Henrik Reintoft Jørgen Hansen, formand for Billum Sogneforening, er sikker på, at Billum nok skal hente det tabte tilbage, selvom et fald i indbyggertallet på 27 for ham virker lidt voldsomt. Arkivfoto: Henrik Reintoft

Attraktive byggegrunde At attraktive byggegrunde er alfa og omega, kan Finn Ladegaard, formand for Næsbjerg Sogneforening, skrive under på. Byen fik presset byrådet til at købe en lokalplanlagt udstykning tilbage. Efterfølgende byggemodnede kommunerne grundene. Og indbyggertallet fortsætter med at stige. Det seneste år er indbyggertallet steget med 26 til 771. - Kommunens udstykning er næsten solgt. Der er kun tre grunde tilbage. Det viser, at det var den rigtige beslutning, siger Finn Ladegaard. Når han ser tilbage på udviklingen i byen, så er der især én ting, der springer ham i øjnene. For byrådet kan med langvarige beslutningsforløb gøre ondt værre. - Da der var diskussioner om skolerne, så gik alt i stå, mindes Finn Ladegaard om det seneste skoleforlig. - Derfor er det så vigtigt, at byrådet laver nogle langsigtede planer for skolerne. Næsbjerg har som så mange andre driftige landsbyer et kæmpe uudnyttet potentiale. Det er manglen på nye og tidssvarende lejeboliger.

Velkomstpakke og nyhedsbrev Næsbjerg Sogn er meget bevidste om, at det går godt. - Tingene er lettere, når det går godt. Det er lettere at finde frivillige, når folk taler positivt om byen, siger Finn Ladegaard. Og på opfordring af medlemmerne omdeler sogneforeningen hver måned et nyhedsbrev. Her beder sogneforeningen de nye tilflyttere velkommen med et foto i nyhedsbrevet. Hvis de altså har lyst til at være med. - Alle nye borgere får en velkomstpakke. Det hjælper ikke at gøre en masse, hvis du ikke fortæller om det, siger Finn Ladegaard.