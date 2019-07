Oksbøl: 40 børn, 21 bedsteforældre og tre ledere har i tre dage været på sommerferieskole på Danhostel Blåvandshuk i Oksbøl. Det er DGI - Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger - der står bag.

- Bedsteforældrene er aktivt med i det hele. Det giver så meget godt til begge parter med samvær og hygge og konkurrence og sjov, siger kursusleder Inger Nørregaard.

Bedsteforældrene har snakket meget på tværs med hinanden, ligesom også børnene har fået nye venner, fortæller hun.

Blandt deltagerne er eksempelvis en bedstefar, der er taget på lejr med fem børnebørn. De og de andre deltagere har eksempelvis lavet drager, sat dragerne op på Henne Strand, fundet sten på stranden og malet stenene. De har også være i barfodsparken ved Outrup, og onsdag bestod programmet af forskellige spil og lege.

Sommerferieskolen er en årlig tilbagevendende begivenhed, der hvert år finder sted i Oksbøl.

- Det er et fantastisk sted at være her, siger Inger Nørregaard.