Bedste resultat i bankens historie: Andelskassen i stor fremgang trods store tab på landbruget

Danske Andelskassers Bank fik i årets første ni måneder et overskud før skat på 106,1 millioner kroner. Det hidtil bedste resultat i bankens historie.

Hammershøj: At Danske Andelskassers Bank kaldes af mange for bøndernes bank. Det kan fortsat læses direkte i regnskabet for de første ni måneder. Danske Andelskassers Bank har nedskrevet 55 millioner på nogle få enkelte landbrugskunder, ligesom der er hensat yderligere 40 millioner kroner på landbrugskunder.

Samlet set er der på samtlige udlån i banken nedskrevet 6,4 millioner kroner mod 27 millioner kroner i samme perioden i fjor.

Set i det lys er regnskabet for årets første ni måneder særdeles positivt og det hidtil bedste, siden andelskassen gik på fondsbørsen i 2011.

Overskuddet før skat er 106,1 millioner kroner, hvilket er en fremgang på 44,95 procent eller 32,9 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor, da overskuddet var 73 millioner kroner.

- Det er ikke kun tallene, der udvikler sig i den rigtige retning. Også internt i forhold til bankens processer og organisering er der sket yderligere forbedringer. Blandt andet har vi optimeret organisationen på erhvervsområdet, så vi kan sikre vores erhvervskunder en mere ensartet og specialiseret rådgivning, siger administrerende direktør Jan Pedersen i en selskabsmeddelelse.

Et synligt tegn er det nye domicil i Esbjerg.

Netto rente- og gebyrindtægterne er steget med 11,9 millioner kroner eller 2,82 procent til 433,4 millioner kroner. Men Danske Andelskassers Bank har fortsat problemer med at låne penge ud. De samlede udlån er faldet med 143 millioner kroner eller 2,26 procent til 6,2 milliarder kroner.